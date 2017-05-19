ДТП в Нью-Йорке: виновник аварии признался, что "слышал голоса"

Человек, который наехал автомобилем на людей в центре Нью-Йорка, сказал, что "слышал голоса". Об этом сообщают источники в правоохранительных органах, передает ВВС.

В нападении погибла женщина и еще 22 человека были ранены. Подозреваемого, 26-летнего ветерана военно-морских сил, задержали.

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По его словам, он также считал, что погибнет. Об этом сообщает AP со ссылкой на источники. По данным Reuters, после ареста мужчина якобы сказал: "Вы должны были меня пристрелить! Я хотел их убить".

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке легковой автомобиль врезался в прохожих на тротуаре на Таймс-сквер. Один из пострадавших рассказал, что водитель автомобиля действовал намеренно. Машина ехала по встречной полосе.