Украинцев нет среди погибших в аварии поезда в Греции

Граждане Украины не пострадали в результате аварии поезда в Греции.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.

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"По оперативной информации полиции Салоник, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Греции в результате схода с рельсов междугородного поезда погибли четыре человека, пятеро - получили травмы. Поезд, в котором находилось 70 пассажиров, сошел с рельсов и врезался в жилой дом. Авария произошла возле деревни Адендро, в 40 км от Салоник.