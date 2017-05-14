Украинцев нет среди погибших в аварии поезда в Греции
По оперативной информации полиции Салоник, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда.
Граждане Украины не пострадали в результате аварии поезда в Греции.
Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел в Twitter.
Читайте такжеПосольство Украины проверяет информацию о задержании украинцев в Великобритании
"По оперативной информации полиции Салоник, украинцев нет среди пострадавших в результате аварии поезда", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Греции в результате схода с рельсов междугородного поезда погибли четыре человека, пятеро - получили травмы. Поезд, в котором находилось 70 пассажиров, сошел с рельсов и врезался в жилой дом. Авария произошла возле деревни Адендро, в 40 км от Салоник.
За оперативною інформацією поліції #Салоніки, українців немає серед постраждалих внаслідок аварії потяга 13.05.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 14 травня 2017 р.