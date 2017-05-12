В Британии хакеры атаковали больницы: выкуп требуют в биткоинах

По всей Великобритании компьютерные системы больниц вышли из строя, предположительно, в результате широкомасштабной кибератаки. Об этом пишет Русская служба ВВС. Как пояснили в Национальной службе здравоохранения некоторое количество медучреждений пострадало от "программ-вымогателей".

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Сбои в работе системы затронули больницы и медицинские учреждения в Лондоне, Ноттингеме и других городах Англии. Некоторые медицинские учреждения в этих городах посоветовали жителям временно не обращаться за помощью - за исключением экстренных ситуаций.

Медицинская служба Дерби заявила, что была вынуждена отключить всю свою IT-систему из-за "атаки на безопасность системы".

Перебои в работе электронной системы службы здравоохранения предположительно, были спровоцированы хакерскими атаками. В самой службе заявили, что знают о проблеме и пытаются разобраться в ее причинах.

"Эта атака не была специально направлена на Национальную службу здравоохранения и затронула организации из различных областей", - сказано в ее сообщении.

Screenshot of apparent ransomware attack message sent to NHS England trusts https://t.co/jODkWomGPApic.twitter.com/uc2HlGH9yM — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 12, 2017

Как пишет ВВС, среди медицинских центров, работу которых осложнили перебои, оказались две крупнейшие больницы в Лондоне - The Royal London и St Bartholomew's.

"У нас есть план действий на случай глобальных происшествий, мы придерживаемся его, чтобы удостовериться в сохранности и безопасности наших пациентов. Срочная медицинская помощь оказывается в близлежащих больницах", - сообщили в Barts Health Group, компании, которая обслуживает эти больницы.

На­ци­о­наль­ное кри­ми­наль­ное агентство Ве­ли­коб­ри­та­нии сообщило, что знает о возможной кибератаке, но воздержалось от подробных комментариев.