Российские хакеры совершали кибератаки на энергосети стран Балтии и Украины – Reuters

Хакеры, предположительно поддерживаемые Россией, начали поисково-разведывательные кибератаки на энергетические сети стран Балтии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, что подняли проблемы безопасности внутри главного военного союза Запада – НАТО.

Литва, Латвия и Эстония, все члены НАТО и Европейский Союз, находятся на линии фронта политической напряженности между Западом и Москвой. Прибалтийские страны замкнуты в энергосистему России, но планируют синхронизировать свои сетки с ЕС, отмечает издание.

Интервью с более чем десяткой сотрудников правоохранительных органов, частными детективами, инсайдерами и коммунальными чиновниками показывают, что хакеры за последние два года спокойно совершали атаки на балтийскую сеть, параллельно с более серьезными атаками в Украине, которые погружали страну в темноту.

По информации источников, российские государственные организации подозреваются в причастности к этой кампании. Reuters подчеркивает, что не может самостоятельно проверить утверждение источников.

В конце 2015 года хакеры атаковали интернет-шлюз, который используется для управления балтийской электросетью, нарушив его работу, но не вызвав отключения электроэнергии, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Собеседник отказался сообщить подробности из-за продолжающихся частных расследований инцидента.

Источник также сообщил, что хакеры, предположительно связанные с Россией, попытались «положить» балтийскую бензиново-распределительную систему, чтобы спровоцировать сбои в поставках бензина. Но эта попытка была неудачной.

Читайте такжеМакрон усматривает российский след в ложных новостях о нем - СМИ

Еще одна неудачная атака – с помощью вредоносной программы была осуществлена на другую Балтийскую сеть в конце 2015 года, сообщили два источника.

Хотя эти три случаи имели место 18 месяцев назад или около того, кибер-консультанты по вопросам безопасности продолжают расследование некоторых из них. Они говорят, что хакеры могут оставаться в состоянии покоя и невыявленными внутри системы.

В Украине хакеры проникли в сети в декабре 2015 года, когда погас свет, сообщили консультанты.

Кибератаки в Украине были совершены хакерами, живущими в России, которые также напали на энергетические компании в Западной Европе и США в 2014 году, сказали несколько источников.