Сенат США отложил законопроекты об антироссийских санкциях
Авторы законопроектов опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций.
Американские сенаторы решили пока не давать хода законопроектам, узаконивающим санкции против российских граждан и корпораций и предусматривающим дополнительные штрафные меры против российских граждан, причастных к кибероперациям во время президентской кампании. Об этом в понедельник объявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, передает Радио Свобода.
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В январе и феврале сенаторы внесли два законопроекта, цель которых заключалась в кодификации существующего режима санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на аннексию Крыма, поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и вмешательства в президентскую кампанию в США. Сенаторы опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций ради перспективы сотрудничества с Кремлем в разрешении сирийского конфликта. Как заявил в понедельник Боб Коркер, эта тревога развеялась, никто не верит, что президент заключит с Россией "дешевую сделку касательно Сирии". Коркер предложит подождать окончания расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и вернуться к обсуждению этих биллей после обнародования результатов.
Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах.
Как сообщал УНИАН, 28 апреля министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило, что начало расследование в отношении бывшего советника президента страны Дональда Трампа по вопросам безопасности Майкла Флинна. Причиной расследования стали гонорары, которые Флинн получал от российских компаний. 14 февраля 2017 года Флинн подал в отставку на фоне скандала, связанного с его переговорами с послом России в США Сергеем Кисляком, в ходе которых обсуждалась возможная отмена Вашингтоном санкций в отношении Москвы.