Сенат США отложил законопроекты об антироссийских санкциях

Американские сенаторы решили пока не давать хода законопроектам, узаконивающим санкции против российских граждан и корпораций и предусматривающим дополнительные штрафные меры против российских граждан, причастных к кибероперациям во время президентской кампании. Об этом в понедельник объявил председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, передает Радио Свобода.

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В январе и феврале сенаторы внесли два законопроекта, цель которых заключалась в кодификации существующего режима санкций, введенных Соединенными Штатами в ответ на аннексию Крыма, поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины и вмешательства в президентскую кампанию в США. Сенаторы опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций ради перспективы сотрудничества с Кремлем в разрешении сирийского конфликта. Как заявил в понедельник Боб Коркер, эта тревога развеялась, никто не верит, что президент заключит с Россией "дешевую сделку касательно Сирии". Коркер предложит подождать окончания расследований вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и вернуться к обсуждению этих биллей после обнародования результатов.

Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля министерство обороны Соединенных Штатов Америки заявило, что начало расследование в отношении бывшего советника президента страны Дональда Трампа по вопросам безопасности Майкла Флинна. Причиной расследования стали гонорары, которые Флинн получал от российских компаний. 14 февраля 2017 года Флинн подал в отставку на фоне скандала, связанного с его переговорами с послом России в США Сергеем Кисляком, в ходе которых обсуждалась возможная отмена Вашингтоном санкций в отношении Москвы.