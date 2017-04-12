Тиллерсон не угрожал России новыми санкциями - Лавров

Министр иностранных дел России Лавров заверяет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе переговоров в Кремле не угрожал России новыми санкциями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на совместной с Тиллерсоном пресс-конференции в Москве.

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«Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал, собственно, ничем он не угрожал. Мы откровенно обсуждали те вопросы, которые были на повестке дня, в том числе по которым у нас существуют проблемы», - сказал Лавров.

Он заявил, что не считает, что США и Россия «находятся на непреодолимом расстоянии» друг от друга в вопросах Сирии и Украины.

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По его словам, контакты по этим темам будут активизированы.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что новые санкции против России со стороны США возможны в случае, если такое предложение получит двухпартийную поддержку.