КНДР заявляет о готовности провести новые ядерные испытания

Пхеньян готов провести новые ядерные испытания "в любом месте и в любое время". Об этом заявил официальный представитель МИД КНДР в понедельник, 1 мая, передает Deutsche Welle.

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По его словам, руководство страны находится "в полной готовности отреагировать на любые действия Соединенных Штатов", которые проводят по отношению к Северной Корее "враждебную политику".

В ночь на субботу, 29 апреля, КНДР провела новый запуск баллистической ракеты. По данным военных, он был неудачным, и ракета не покинула воздушное пространство Северной Кореи, упав вскоре после старта. По всей видимости, это была баллистическая ракета средней дальности KN-17.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН, призвал мировое сообщество усилить давление на Пхеньян. Он назвал реальной угрозу ядерной атаки на Японию или Южную Корею и добавил, что способность КНДР нанести удар по США - всего лишь вопрос времени. "Необходимо действовать, пока Северная Корея не начала действовать сама", - заявил Тиллерсон.

Он также утверждает, что необходимо еще больше изолировать КНДР, используя для этого все имеющиеся дипломатические и экономические методы. Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США выступают за дипломатическое решение вопроса, но не исключены никакие варианты.