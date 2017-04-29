КНДР запустила 75 баллистических ракет при Ким Чен Ыне - СМИ

Проведенный КНДР запуск баллистической ракеты стал уже 75 подобным испытанием с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году, сообщает ZN.ua.

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"Американские СМИ со ссылкой на данные организации Nuclear Threat Initiative Database сообщают, что 58 из них были успешными, а 17 - нет. В частности, два последних пуска, в том числе и субботний, потерпели неудачу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года.

"Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР", - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.