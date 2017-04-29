Венесуэла уведомила Организацию американских государств о выходе

Организация американских государств (ОАГ) получила уведомление от Венесуэлы о выходе из ее состава, передает РБК.

Как отмечается в сообщении организации, ОАГ заявила, что выход из организации не является "решением", а нужно "редемократизировать" Венесуэлу.

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Как сообщал УНИАН ранее, Венесуэла запустит процедуру выхода из Организации американских государств (ОАГ) 27 апреля. Глава МИД страны Делси Родригес отметила, что процесс віхода из ОАГ займет два года.

Организация американских государств была основана в 1948 году по инициативе США. В нее входит большинство стран Северной и Южной Америки. Единственная страна, которая не является членом ОАГ, - это Куба, которая была исключена из организации в 1962 году после перехода к социализму.

Действие властей Венесуэлы подвергаются критике со стороны Организации американских государств.