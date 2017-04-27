Венесуэла начнет процесс выхода из Организации американских государств

Венесуэла запустит процедуру выхода из Организации американских государств (ОАГ) 27 апреля. Об этом заявила глава МИД страны Делси Родригес, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Процедура выхода из ОАГ займет два года, уточнила она.

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Власти страны пояснили, что данный шаг стал ответом на «поддерживаемую Вашингтоном кампанию против правящей Социалистической партии Венесуэлы». По мнению властей, эта «кампания хотела растоптать суверенитет страны».

О том, что Венесуэла может выйти из Организации американских государств Делси Родригес заявила накануне, 26 апреля. Она пояснила, что страна примет такое решение в случае, если страны-члены ОАГ без согласования с Каракасом проведут ​заседание, посвященное политическому кризису в Венесуэле.

«Если встреча глав МИД Организации американских государств пройдет без одобрения и согласия правительства, я получила указание от главы государства, президента Николаса Мадуро, начать процесс выхода Венесуэлы из этой организации», — отмечала Родригес.