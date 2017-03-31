Верховный суд Венесуэлы лишил парламент законодательных полномочий

Верховный суд страны вечером в среду, 29 марта, лишил парламент, в котором доминирует оппозиция, законодательных полномочий, сообщает Deutsche Welle.

Пока Национальная ассамблея будет нарушать законодательство и проявлять неуважение к суду, парламентские полномочия будут выполняться напрямую конституционной палатой (Верховного суда. - Ред.) или органом, который она выдвинет, отмечается в заключении суда. Оппозиционные депутаты назвали решение суда "диктатурой" и "переворотом".

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22 марта Верховный суд Венесуэлы уже лишил парламентариев депутатской неприкосновенности, открыв тем самым путь к их уголовному преследованию.

В августе прошлого года суд постановил, что оппозиционное большинство в парламенте нарушило закон, приведя к присяге трех депутатов, обвиняемых в фальсификациях на выборах. Оппозиция же называет эти обвинения сфабрикованными. Вместе с этими депутатами она контролировала две трети парламента.

Как сообщал УНИАН ранее, в начале января Национальная ассамблея Венесуэлы объявила президента страны Николаса Мадуро "покинувшим свой пост". В частности, большинство в оппозиционном парламенте проголосовало за отставку главы государства, "в силу невыполнения им своих обязанностей".

В тот же день Верховный суд страны постановил, что депутаты национального собрания Венесуэлы должны остановить процедуру отстранения президента Николаса Мадуро от должности, поскольку она не предусмотрена конституцией страны.

На фоне растущего недовольства населения на выборах в 2015 году оппозиции удалось получить большинство мест в парламенте, однако правительство и Верховный суд страны, как и раньше полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента.