В Берлине возле больницы произошла перестрелка, ранили нападавшего

В Берлине возле отделения неотложной помощи городской больницы 27 апреля произошла стрельба.

Неизвестный напал на полицейских и был ранен, сообщает Радио Свобода.

Место происшествия в районе Кройцберг было оцеплено полицией, позже оцепление сняли. Ведется следствие, мотивы нападавшего выясняются.

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Правоохранительные органы исключают версию теракта.

В столице Германии сохраняются повышенные меры безопасности после прошлогоднего нападения в центре города.

19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, 48 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».