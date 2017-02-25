В Германии автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие
Генконсульство Украины в Мюнхене сообщило, что граждан Украины среди пострадавших нет.
На юго-западе Германии в Гейдельберге автомобиль врезался в толпу на центральной площади города, трое людей получили травмы, передает Seuddeutsche Zeitung.
Издание отмечает, что по данным полиции, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был вооружен ножом. Он пытался скрыться с места происшествия, но полицейские открыли огонь. Мужчину ранили и доставили в больницу, его мотивы выясняются.
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Пока нет сообщений о связи нападения с террористической активностью.
По сообщению генконсульства Украины в Мюнхене, в результате инцидента травмированы трое прохожих, граждан Украины среди них нет.
В декабре грузовик въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. 12 человек погибли, по меньшей мере 50 получили ранения. Власти страны назвали это терактом. Подозреваемый в нападении был застрелен в Милане во время проверки документов через несколько дней после нападения.