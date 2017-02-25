В Германии автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие

На юго-западе Германии в Гейдельберге автомобиль врезался в толпу на центральной площади города, трое людей получили травмы, передает Seuddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что по данным полиции, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был вооружен ножом. Он пытался скрыться с места происшествия, но полицейские открыли огонь. Мужчину ранили и доставили в больницу, его мотивы выясняются.

Читайте такжеВ Германии введут жесткие меры против потенциально опасных лиц

Пока нет сообщений о связи нападения с террористической активностью.

По сообщению генконсульства Украины в Мюнхене, в результате инцидента травмированы трое прохожих, граждан Украины среди них нет.

В декабре грузовик въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. 12 человек погибли, по меньшей мере 50 получили ранения. Власти страны назвали это терактом. Подозреваемый в нападении был застрелен в Милане во время проверки документов через несколько дней после нападения.