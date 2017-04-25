Премьер Израиля отменил встречу с главой МИД Германии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel). Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил сам глава немецкого МИД, передает DW.

Накануне Второй канал израильского телевидения сообщал, что Нетаньяху якобы выдвинул Габриэлю ультиматум - выбрать между встречей с ним или с двумя критическими к правительству левыми правозащитными группами.

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Посланный ранее СМИ план встреч премьера Нетаньяху на вторник не содержал ссылок на беседу с немецким министром. Встреча главы МИД Германии с правозащитниками запланирована на вторую половину вторника в Иерусалиме, где Габриэль находится после участия в церемонии памяти жертв Холокоста. Среди участников разговора должна быть организация Breaking the Silence, которая критически относится к израильской политике поселений и B'Tselem, которая документирует случаи нарушений прав человека со стороны израильских военных на Западном берегу Иордана.