Израиль пригрозил Асаду, что Сирия может остаться без ПВО

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что его страна не принимает участия в сирийской гражданской войне и не стремится к эскалации в отношениях со своим северным соседом, но в случае крайней необходимости наносит удары. В их результате Сирия может потерять свои силы ПВО. Об этом сообщает ресурс izrus.co.il.

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Министр подчеркунл, что удары по территории Сирии наносятся лишь в случае крайней необходимости, когда есть конкретная опасность передачи в Ливан стратегических вооружений, изменяющих баланс в регионе.

"В этом вопросе мы не пойдем на компромиссы. Если есть угроза государству Израиль, мы нанесем удар. И если сирийские ПВО вновь откроют огонь по нашим самолетам, то мы вынуждены будем уничтожить их", - заявил Либерман.

Как сообщалось ранее, 17 марта командование сирийской армии заявило, что израильские самолеты утром нарушили сирийское воздушное пространство и атаковали военную цель вблизи Пальмиры. Позже распространялось сообщение о том, что один из них был сбит. В Израиле эту информацию опровергли.

Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал. При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла", которое в Израиле признано террористическим.