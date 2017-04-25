Обама впервые выступил с речью после ухода с поста президента

Барак Обама в первом своем публичном выступлении после ухода с поста президента США заявил о намерении заняться работой с молодежью, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

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На форуме, который прошел в понедельник, 24 апреля, в университете Чикаго, расположенного рядом с президентской библиотекой, бывший американский лидер рассказал о своем опыте становления организатором сообщества.

Экс-президент дал советы студентам относительно того, как достичь лидерства в обществе, в котором находишься, а также по поводу поведения в социальных сетях.

Агентство отмечает, что за все время своего выступления Обама ни разу не упомянул имя нынешнего президента США Дональда Трампа, а также не касался экономических и политических вопросов.

Бывший глава государства рассказал о своих планах начать готовить молодежь к политической деятельности, в том числе в таких сферах, как судебные реформы и финансирование политики. «Самая важная вещь, которую я могу сейчас сделать - это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету для начала изменения мира», - сказал Обама.

По информации газеты The Washington Post, все это время Обама находился на тихоокеанском острове Тетиароа, куда он уехал после складывания полномочий. Там, уточняет источник, он собирался писать мемуары о своей деятельности и жизни в Белом доме.