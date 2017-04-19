Трамп возложил на Обаму ответственность за наличие у Ким Чен Ына ядерного оружия
09:17, 19 апреля 2017Мир
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Трамп выразил надежду на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын нацелен на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
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Об этом он заявил в интервью телеканалу TMJ4-TV.
При этом Трамп заявил, что решением проблемы с Пхеньяном должен был заняться его предшественник Барак Обама или те, кто занимал пост президента США еще раньше. Однако, по словам, Трампа, они «откладывали это».
«Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына) есть ядерное оружие. И нам нужно что-то с этим делать», - подчеркнул Дональд Трамп.
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