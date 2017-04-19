Трамп возложил на Обаму ответственность за наличие у Ким Чен Ына ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын нацелен на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу TMJ4-TV.

При этом Трамп заявил, что решением проблемы с Пхеньяном должен был заняться его предшественник Барак Обама или те, кто занимал пост президента США еще раньше. Однако, по словам, Трампа, они «откладывали это».

«Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына) есть ядерное оружие. И нам нужно что-то с этим делать», - подчеркнул Дональд Трамп.