В российском МИД увидели "всплеск антироссийской истерии" в Черногории

В МИД России заявили, что в Черногории складывается неблагоприятная для россиян обстановка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают "РИА "Новости".

Захарова заявила, что возможные провокации в отношении граждан РФ.

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"В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация. На фоне спровоцированного Черногорией резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформление членства Черногории в НАТО, инициативного решением черногорской власти о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем там всплеск антироссийской истерии", — заявила она.

Как сообщал УНИАН ранее, один из фигурантов дела о расследовании попытки переворота в Черногории в октябре прошлого года Александр Синделич заявил, что его завербовал Эдуард Шишмаков, бывший российский дипломат и агент ГРУ РФ.