На опубликованных росСМИ снимках авиабазы "Шайрат" заметили российские контейнеры для химоружия

В кадр российского репортера РИА Новости Михаила Воскресенского попали блоки к контейнерам малогабаритных грузов (КМГУ), которые могут быть как кассетными осколочно-фугасными, так и химическими боеприпасами БКФ-П, сообщает InformNapalm.

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В каждой бомбе БКФ-П помещено 12 кассетных элементов с отравляющим веществом зоман (Р-55). Снимки сделаны на авиабазе Шайрат, после нанесенного американцами ракетного удара. Аналогичные контейнеры можно наблюдать на фотографиях процесса уничтожения химического оружия российскими военными на обьекте по хранению и уничтожению химического оружия в городе Почеп Брянской области.

"Команда InformNapalm не может утверждать о наличии ядовитых веществ в этих контейнерах, но блокирование Россией резолюции ООН, которая предусматривала проведение расследования на базе Шайрат, вызывает подозрения", - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не справилась с воплощением в жизнь соглашения относительно химического оружия в Сирии в 2013 году. При этом Тиллерсон заявил, что Москва или «замешана», или «некомпетентна».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.