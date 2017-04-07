Госсекретарь США обвинил Москву в срыве соглашения по химоружию в Сирии

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не справилась с воплощением в жизнь соглашения по химическому оружию в Сирии 2013 года. При этом Тиллерсон заявил, что Москва или «замешана», или «некомпетентна», передает РБК со ссылкой на Reurters.

Москва не смогла добиться выполнения соглашения об уничтожении химического оружия в Сирии, заключенного в 2013 году, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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​При этом он добавил, что российские власти или замешаны в нарушении этого соглашения, или неспособны осуществить его.

По мнению Тиллерсона, президент США Дональд Трамп показал, что он готов к решительным действиям в ответ на «отвратительные» действия сирийского руководства. Глава Госдепа также подчеркнул, что США не ищут одобрения своей политики по Сирии в Москве и не связывались с руководством России перед нанесением ракетного удара по Сирии.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".