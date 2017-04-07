Администрация Трампа понимает, какой на самом деле есть Россия - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа хорошо понимает, какой на самом деле есть Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Новая администрация: США снова мощные?", состоявшейся в рамках 10-го Киевского форума по безопасности.

По его словам, во-первых, любые дискуссии с Россией должны проводиться с позиции силы. В этой связи он упомянул лозунг "мир через силу", который был закреплен в манифесте Республиканской партии во время избирательной кампании в США.

Читайте такжеКлимкин: Неспособность принять резолюцию в связи с химической атакой в Сирии усиливает недоверие к РФ

"И во-вторых, Россия, я имею в виду нынешнюю Россию (мы не знаем, что появится в будущем), но сегодняшней России нельзя доверять фундаментально. И любые дела с Россией, ситуативные они или нет, могут вестись исключительно на основе этих двух точек зрения", - сказал Климкин.

По его убеждению, эта позиция подкрепляется заявлениями многих американских чиновников.

"У меня была возможность поговорить с государственным секретарем, новым советником по вопросам национальной безопасности, с рядом людей из новой американской администрации, и я верю, что это был очень последовательный сигнал. И я считаю, что они понимают, с какой именно Россией имеют дело", - заявил Климкин.

Он напомнил, как несколько дней назад бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что "вы не можете сделать Америку величественной снова, делая Центральную Европу снова слабой".