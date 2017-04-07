США нанесли ракетный удар по авиабазе войск Асада в Сирии

Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада .

Удар был нанесен крылатыми ракетами "Томагавк" в 3.45 утра по сирийскому времени (20.45 по Вашингтону), сообщает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц.

Как сообщает NBC News, удар был нанесен в ответ на химическую атаку правительственных сил Асада в провинции Идлиб.

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В частности, два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк". Их целью стал аэродром Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии, с которого, по мнению Пентагона, правительственные войска осуществили рейд.

О жертвах не сообщается. Как отметили чиновники, люди не были целью удара. В результате ракетного удара пострадала авиация и инфраструктура на этом участке, включая взлетно-посадочную полосу.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп в беседе с несколькими конгрессменами допустил, что Вашингтон использует вооруженные силы в ответ на химическую атаку в Сирии.

Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".