Трамп заявил об изменении отношения к Асаду из-за химатаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители.

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Об этом он сообщил в среду, 5 апреля, на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, пишут Reuters и CBS News.

Трамп отметил, что его отношение к событиям в Сирии после этого существенно изменилось.

При этом Трамп отказался говорить, какие действия предпримет его администрация в ответ на события в Сирии. "Вы увидите", - отметил президент США

"Я скажу вам, что произошедшее для меня неприемлемо. Атака на детей оказала на меня большое влияние. Мое отношение к Сирии и Асаду уже очень сильно изменилось", - сказал Трамп.

Он добавил, что химическая атака вывели конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень".

Как сообщал УНИАН, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что количество погибших в результате предположительной химической атаки в городе Хан-Шейхун возросло до 72 человек.