Кадыров летает на самом просторном бизнес-джете в мире - СМИ (фото)

Рамзан Кадыров возглавляющий Чечню на протяжении последних 10 лет, летает на одном из самых дорогих бизнес-джетов в мире. Доказательства аффилированности с Кадыровым или кем-то из его ближайшего окружения самолета Airbus ACJ319 собрали журналисты "Дождя".

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Цена Airbus ACJ319, по данным специализированных сайтов, может достигать 80 миллионов долларов. Например, в составе авиапарка специального летного отряда "Россия", который обслуживает российское руководство, есть два Airbus A319 с бортовыми номерами RA-73025 и RA-73026, один из них обошелся бюджету в 2,3 млрд руб., второй — на 100 млн руб. дороже (по данным реестра федерального имущества).

Издание отмечает, что Кадыров никогда не признавал, что пользуется частным самолетом, но, если проследить за его публикациями в социальных сетях, окажется, что глава Чечни это не особо скрывал. Фото и видео бизнес-джета нередко появляются в его инстаграме. Номер борта глава Чечни не афишировал.

В декларации о доходах Кадырова отсутствует какое-либо упоминание о самолете в пользовании или в собственности. Рамзан Кадыров никогда не занимался бизнесом, не были бизнесменами и представители его ближайшего окружения. Его годовой доход в 2015 году, согласно декларации, составил 6 миллионов рублей, а в 2008-2014 годы — в среднем 4,2 млн рублей. Когда в 2011 году журналисты спросили Рамзана Кадырова об "источниках финансирования", он ответил: "Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги".

"На одном из авиафорумов Кадырову приписывается борт с номером VQ-BVQ. По данным трекинговых сайтов, этот номер действительно принадлежит бизнес-джету Airbus A319-133. Согласно споттинговым фото, у этого самолета — точно такая ливрея, как и у джета, на котором путешествует Кадыров и его подчиненные (несколько раз на фото в соцсетях Кадырова запечатлен борт снаружи)", - говорится в материале.

К примеру, в марте певец и друг Рамзана Кадырова Тимур Юнусов, который выступает под псевдонимом Тимати, опубликовал в своем инстаграме фото из салона частного самолета и отметил на фотографии самого главу Чечни. Фото с подписью "Когда накануне 8 марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната" было удалено, но потом появилось снова.

Журналисты отмечают, что интерьер на фото, идентичен салону бизнес-джета Airbus ACJ319 — одного из самых шикарных частных самолетов в мире. У него самый просторный салон в мире среди самолетов бизнес-класса. Сотрудник компании Airbus, просмотрев по еще несколько фото из аккаунта Кадырова в Instagram, на которых запечатлен интерьер предположительно бизнес-джета, также заявил о схожести с салоном Airbus ACJ319.

Как сообщает издание, со ссылкой на Flightradar24.com, до 20 марта за последний год из почти 140 полетов, совершенных этим самолетом, 116 начинались или заканчивались в Грозном. Если отследить передвижения джета, то можно сделать вывод о его аффилированности с Кадыровым либо с кем-то из его приближенных.

Например, 2 мая 2016 года самолет отправился в Иорданию и вернулся оттуда только 8 мая. В это же время в Иордании находился близкий друг Кадырова Адам Делимханов. "Сегодня в Иордании, по воле всевышнего Аллаха я совершил зиярат, где похоронен Зейд ибн Хариса", — написал он в своем инстаграмме 7 мая.

В самолете были оборудованы гостиная, спальная комната, офис, ванная комната, переговорная на 12 человек с большим жидкокристаллическим дисплеем и средствами специальной связи. "Особенностью интерьера самолета стало применение эксклюзивных компонентов в оформлении (редкие лиственные породы, специальная отделка кожей, мрамор, драгоценные металлы) в сочетании с современными элементами отделки (специально разработанное "объемное" освещение)", — говорилось в статье.

По информации "Дождя", сейчас самолетом управляет российская компания "ВипДжет". Это подтвердил ее гендиректор Андрей Горохов. Управляющая компания занимается техобслуживанием самолета, обеспечением каждого рейса, подготовкой экипажа, страхует его и так далее. По словам Горохова, только эти его компании обходятся владельцу не менее чем в 10 тысяч евро в месяц, не считая расходов на топливо и техобслуживание. Заправка топливом на один полет, также обходится в несколько десятков тысяч евро.