Политзаключенного Клыха этапируют из Грозного в Челябинск – нардеп

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

«Только что мне стало известно, что больного политзаключенного Кремля Станислава Клыха уже сейчас этапируют из Грозного в Челябинск, где ни в чем не виновный украинец должен отбывать 20-летнее заключение», - написал депутат.

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Также он отметил, что Николай Карпюк, которого этапировали из Грозного во Владимир для отбывания наказания еще месяц назад, до сих пор не прибыл к месту назначения, и его место нахождения сейчас неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 года заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 – начале 1995 гг. сам принимал в них участие.

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Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

22 октября 2016 года член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума вследствие пыток.

Адвокат Карпюка Илья Новиков сообщил, что 26 декабря Карпюка отправили в распоряжение Владимирского УФСИН (управления федеральной службы исполнения наказаний) из Ижевска. По его словам, Карпюка этапировали из СИЗО в Грозном 5 декабря во Владимирский централ - ФКУ Т-2 УФСИН Владимирской области. По состоянию на 29 декабря его туда еще не привезли.

«Как минимум две недели, до конца новогодних каникул в России, мы не будем знать, где Карпюк и что с ним», - подчеркнул адвокат.