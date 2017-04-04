Теракт в петербургском метро: росСМИ заговорили о "случайно" взорвавшейся бомбе

По одной из версий расследования, бомба в метро Санкт-Петербурга могла сработать случайно. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает российское агентство РИА Новости.

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"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", — сказал собеседник агентства.

При это подчеркивается, что официального подтверждения данной информации пока нет пока не располагает.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.