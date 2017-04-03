Путин прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга, допустив версию теракта

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал взрывы в метро Санкт-Петербурга, заявив, что рассматриваются все варианты, передает «Интерфакс».

Глава Кремля заявив также, что прежде всего рассматривается версия теракта.

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«Еще не выяснены причины, поэтому об этом еще рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, погибли не менее 10 человек. "Станции "Технологический институт" и "Сенная площадь" закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки. Происходит эвакуация пассажиров со станций, есть пострадавшие. Вероятно, в вагоне произошел взрыв неустановленного предмета", - говорится в сообщении метрополитена.