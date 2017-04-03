Взрыв в петербургском метро: не менее 5 человек погибли, полсотни пострадавших - СМИ
15:18, 03 апреля 2017Мир
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Все центральные станции метро эвакуируют.
Взрыв в метро / соцсети
При взрыве в метро на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге по меньшей мере пять человек погибли и более 50 пострадали. Об этом со сслыкой на собственный источник сообщает «Лента.ру».
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«Станция «Черная речка» закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета. Все центральные станции метро эвакуируют. Следователи пока не могут приступить к работе», — отметил источник.
Ранее сегодня стало известно, что в метро в Санкт-Петербурге на «синей» ветке произошел взрыв. На фотографиях с места события видны пострадавшие, но точное их число неизвестно.
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