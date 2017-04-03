Взрывы в метро Санкт-Петербурга (прямая трансляция)

15:26, 03 апреля 2017
Мир
12117 0

Взрывы прогремели на "синей" ветке метро.

Взрыв произошел на

В Санкт-Петербурге прогремели взрывы на нескольких станциях метрополитена. Российские СМИ уже сообщают о 10 погибших.

Один взрыв произошел в вагоне на станции «Садовая». Портал «Piter ТВ», сообщает о взрыве на станции «Сенная».

В результате взрыва пострадало по меньшей мере 50 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #метро#взрыв#Санкт-Петербург