Взрывы в метро Санкт-Петербурга (прямая трансляция)

В Санкт-Петербурге прогремели взрывы на нескольких станциях метрополитена. Российские СМИ уже сообщают о 10 погибших.

Один взрыв произошел в вагоне на станции «Садовая». Портал «Piter ТВ», сообщает о взрыве на станции «Сенная».

В результате взрыва пострадало по меньшей мере 50 человек.