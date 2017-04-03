Взрывы в метро Санкт-Петербурга (прямая трансляция)
15:26, 03 апреля 2017Мир
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Взрывы прогремели на "синей" ветке метро.
Взрыв произошел на "синей" ветке метро / el-murid.livejournal.com
В Санкт-Петербурге прогремели взрывы на нескольких станциях метрополитена. Российские СМИ уже сообщают о 10 погибших.
Один взрыв произошел в вагоне на станции «Садовая». Портал «Piter ТВ», сообщает о взрыве на станции «Сенная».
В результате взрыва пострадало по меньшей мере 50 человек.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге