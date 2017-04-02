Сын Евгения Евтушенко рассказал о причине смерти известного поэта

Сын поэта рассказал Assоciated Press, что Евгений Евтушенко умер около 11 утра. У него была четвертая стадия рака.

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«Я держал его за руку все последние часы. Он знал, что его любят, и отошел мирно, безболезненно», - сказал сын.

По его словам, рак диагностировали 6 лет назад. Евтушенко перенес операцию по удалению части почки, но недавно болезнь вернулась. Его состояние резко ухудшилось в пятницу.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1991 году уехал с семьей в США — преподавать в университете города Талса в Оклахоме.

Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. В ночь на 19 февраля 2014, когда на Майдане в Киеве происходило кровопролитное противостояние между силовиками и митингующими, Евтушенко написал стихотворение, посвященное этим событиям.

ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Ненька предков моих – Украина,

во Днепре окрестившая Русь,

неужели ты будешь руина?

Я боюсь за тебя и молюсь.

Невидимками на Майдане

Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.

Здесь прижались к народу мы втайне

как давно и навеки к своим.

И трагическая эпопея,

словно призрак гражданской войны

эта киевская Помпея,

где все стали друг другу "воны".

Здесь идут, как на стенку стенка,

брат на брата, а сын на отца.

Вы, Шевченко и Лина Костенко,

помирите их всех до конца!

Что за ненависть, что за ярость

и с одной, и с другой стороны!

Разве мало вам Бабьего Яра,

и вам надо друг с другом войны?

Ты еще расцветешь, Украина,

расцелуешь земли своей ком.

Как родных, ты обнимешь раввина

с православным священником.

Государство, будь человеком!

Примири всех других, а не мсти.

Над амбициями, над веком,

встань, и всем, вместе с Юлей, прости.

Всем Европой нам стать удастся.

Это на небесах решено.

Но задумайся, государство –

а ты разве ни в чем не грешно?

Евгений ЕВТУШЕНКО

Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014

Талса, Оклахома