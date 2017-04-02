Сын Евгения Евтушенко рассказал о причине смерти известного поэта
Евгений Евтушенко умер от рака.
Сын поэта рассказал Assоciated Press, что Евгений Евтушенко умер около 11 утра. У него была четвертая стадия рака.
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«Я держал его за руку все последние часы. Он знал, что его любят, и отошел мирно, безболезненно», - сказал сын.
По его словам, рак диагностировали 6 лет назад. Евтушенко перенес операцию по удалению части почки, но недавно болезнь вернулась. Его состояние резко ухудшилось в пятницу.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. В 1991 году уехал с семьей в США — преподавать в университете города Талса в Оклахоме.
Евтушенко - автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. В ночь на 19 февраля 2014, когда на Майдане в Киеве происходило кровопролитное противостояние между силовиками и митингующими, Евтушенко написал стихотворение, посвященное этим событиям.
ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
Ненька предков моих – Украина,
во Днепре окрестившая Русь,
неужели ты будешь руина?
Я боюсь за тебя и молюсь.
Невидимками на Майдане
Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.
Здесь прижались к народу мы втайне
как давно и навеки к своим.
И трагическая эпопея,
словно призрак гражданской войны
эта киевская Помпея,
где все стали друг другу "воны".
Здесь идут, как на стенку стенка,
брат на брата, а сын на отца.
Вы, Шевченко и Лина Костенко,
помирите их всех до конца!
Что за ненависть, что за ярость
и с одной, и с другой стороны!
Разве мало вам Бабьего Яра,
и вам надо друг с другом войны?
Ты еще расцветешь, Украина,
расцелуешь земли своей ком.
Как родных, ты обнимешь раввина
с православным священником.
Государство, будь человеком!
Примири всех других, а не мсти.
Над амбициями, над веком,
встань, и всем, вместе с Юлей, прости.
Всем Европой нам стать удастся.
Это на небесах решено.
Но задумайся, государство –
а ты разве ни в чем не грешно?
Евгений ЕВТУШЕНКО
Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014
Талса, Оклахома