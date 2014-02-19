Евтушенко: "Государство, будь человеком!"

Без слез смотреть на все происходящее в Украине невозможно: люди, говорящие на одном языке, теряют общий язык души, рассказал в комментарии Gordonua.com выдающийся российский поэт Евгений Евтушенко.

"Без слез смотреть на все происходящее в Украине невозможно. Люди, говорящие на одном языке, теряют общий язык души. Считают друг друга чуть ли не врагами. Я вырос в сталинское время, видел многое, знаю, что ни к чему хорошему противостояние не приводит", – признался Евтушенко.

81-летний поэт внимательно следит за Украиной с начала Евромайдана – 21 ноября 2013 года. Но последние события в центре Киева, кадры пылающего Майдана потрясли Евтушенко. В ночь с 18 на 19 февраля, во время ожесточенных боев активистов с силовиками, Евгения Александрович написал стихотворение, посвященное событиям последних двух дней.

"Дорогие мои киевляне, украинцы! Я сейчас преподаю в американском городе Талса в Оклахоме. Недавно перенес тяжелую операцию (Евтушенко ампутировали ногу. – ред.). Буквально вчера у меня было хорошее настроение, ведь впервые после операции сам пошел на новеньком протезе. Но когда вернулся домой, включил телевизор... Мы с женой, не отрываясь, следим за всем, что происходит в Киеве, Украине. Настроение, конечно, очень переменилось", – сказал Евтушенко.

"Я очень люблю Украину, это земля моих предков. Я не спал всю ночь после того, как увидел пылающий Майдан. С той и с другой стороны, в центре Киева, калечили и убивали людей. Я написал стихотворение. Вы будете первыми читателями", – добавил поэт.

ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Ненька предков моих – Украина,

во Днепре окрестившая Русь,

неужели ты будешь руина?

Я боюсь за тебя и молюсь.

Невидимками на Майдане

Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.

Здесь прижались к народу мы втайне

как давно и навеки к своим.

И трагическая эпопея,

словно призрак гражданской войны

эта киевская Помпея,

где все стали друг другу "воны".

Здесь идут, как на стенку стенка,

брат на брата, а сын на отца.

Вы, Шевченко и Лина Костенко,

помирите их всех до конца!

Что за ненависть, что за ярость

и с одной, и с другой стороны!

Разве мало вам Бабьего Яра,

и вам надо друг с другом войны?

Ты еще расцветешь, Украина,

расцелуешь земли своей ком.

Как родных, ты обнимешь раввина

с православным священником.

Государство, будь человеком!

Примири всех других, а не мсти.

Над амбициями, над веком,

встань, и всем, вместе с Юлей, прости.

Всем Европой нам стать удастся.

Это на небесах решено.

Но задумайся, государство –

а ты разве ни в чем не грешно?

Евгений ЕВТУШЕНКО

Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014

Талса, Оклахома