Евтушенко: "Государство, будь человеком!"
Выдающийся российский поэт Евгений Евтушенко двое суток подряд следил за событиями в центре Киева и передал свое новое стихотворение, посвященное пылающему Майдану.
Без слез смотреть на все происходящее в Украине невозможно: люди, говорящие на одном языке, теряют общий язык души, рассказал в комментарии Gordonua.com выдающийся российский поэт Евгений Евтушенко.
"Без слез смотреть на все происходящее в Украине невозможно. Люди, говорящие на одном языке, теряют общий язык души. Считают друг друга чуть ли не врагами. Я вырос в сталинское время, видел многое, знаю, что ни к чему хорошему противостояние не приводит", – признался Евтушенко.
81-летний поэт внимательно следит за Украиной с начала Евромайдана – 21 ноября 2013 года. Но последние события в центре Киева, кадры пылающего Майдана потрясли Евтушенко. В ночь с 18 на 19 февраля, во время ожесточенных боев активистов с силовиками, Евгения Александрович написал стихотворение, посвященное событиям последних двух дней.
"Дорогие мои киевляне, украинцы! Я сейчас преподаю в американском городе Талса в Оклахоме. Недавно перенес тяжелую операцию (Евтушенко ампутировали ногу. – ред.). Буквально вчера у меня было хорошее настроение, ведь впервые после операции сам пошел на новеньком протезе. Но когда вернулся домой, включил телевизор... Мы с женой, не отрываясь, следим за всем, что происходит в Киеве, Украине. Настроение, конечно, очень переменилось", – сказал Евтушенко.
"Я очень люблю Украину, это земля моих предков. Я не спал всю ночь после того, как увидел пылающий Майдан. С той и с другой стороны, в центре Киева, калечили и убивали людей. Я написал стихотворение. Вы будете первыми читателями", – добавил поэт.
ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
Ненька предков моих – Украина,
во Днепре окрестившая Русь,
неужели ты будешь руина?
Я боюсь за тебя и молюсь.
Невидимками на Майдане
Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим.
Здесь прижались к народу мы втайне
как давно и навеки к своим.
И трагическая эпопея,
словно призрак гражданской войны
эта киевская Помпея,
где все стали друг другу "воны".
Здесь идут, как на стенку стенка,
брат на брата, а сын на отца.
Вы, Шевченко и Лина Костенко,
помирите их всех до конца!
Что за ненависть, что за ярость
и с одной, и с другой стороны!
Разве мало вам Бабьего Яра,
и вам надо друг с другом войны?
Ты еще расцветешь, Украина,
расцелуешь земли своей ком.
Как родных, ты обнимешь раввина
с православным священником.
Государство, будь человеком!
Примири всех других, а не мсти.
Над амбициями, над веком,
встань, и всем, вместе с Юлей, прости.
Всем Европой нам стать удастся.
Это на небесах решено.
Но задумайся, государство –
а ты разве ни в чем не грешно?
Евгений ЕВТУШЕНКО
Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014
Талса, Оклахома