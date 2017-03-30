Путин назвал "хорошую площадку" для встречи с Трампом

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с главой США Дональдом Трампом во время Арктического саммита, который может пройти в Финляндии.

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Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". Его слова на своей странице в Twitter привел прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Путин на вопрос о вероятной встрече с Трампом в Финляндии: Если такая встреча будет проработана, мы готовы. Хельсинки - хорошая площадка", - пишет Смирнов.

Путин на вопрос о возможной встрече с Трампом в Финляндии: Если такая встреча будет проработана, мы готовы. Хельсинки - хорошая площадка pic.twitter.com/QmXMAzH1cH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 30, 2017

Ранее в Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на саммите G20 в июле в Германии, а относительно других встреч "конкретики нет".