Путин назвал "хорошую площадку" для встречи с Трампом

14:42, 30 марта 2017
Мир
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Путин назвал Хельсинки хорошей площадкой для встречи с Трампом.

REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с главой США Дональдом Трампом во время Арктического саммита, который может пройти в Финляндии.

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Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании форума "Арктика - территория диалога". Его слова на своей странице в Twitter привел прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Путин на вопрос о вероятной встрече с Трампом в Финляндии: Если такая встреча будет проработана, мы готовы. Хельсинки - хорошая площадка", - пишет Смирнов.

Ранее в Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на саммите G20 в июле в Германии, а относительно других встреч "конкретики нет".

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Теги: #Трамп#Путин#встреча