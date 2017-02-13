В Кремле анонсировали встречу Трампа с Путиным в июле

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на саммите G20 в июле в Германии, а относительно других встреч «конкретики нет».

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Относительно возможной встречи Путина и Трампа пока что никакой конкретики нет, пока что нет каких-то разработанных терминов. Мы исходим из того, что в июле этого года есть «Двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся», - сказал Песков.

По его словам, ранее речь шла о более ранней встречу, но конкретики нет. При этом Песков заявил, что никаких разговоров об отмене санкций между чиновниками США и РФ не было.

Как сообщал УНИАН ранее, выступая в Кремле после переговоров со своим словенским коллегой Владимир Путин заявил, что Россия приветствует заявление Трампа о необходимости восстановления натянутых российско-американских отношений.

Путин добавил, что Кремль ждет, когда администрация Трампа будет готова к диалогу. Он заявил, что Москва и Вашингтон могли бы совместно бороться с угрозой террора и другими глобальными проблемами.