Бразильская королева красоты умерла в результате врачебной ошибки (фото)
13:59, 25 января 2009Мир
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Девушке ампутировали кисти и стопы
В Бразилии скончалась известная фотомодель Мариана Бриди да Кошта. 20-летняя королева красоты стала жертвой неправильного диагноза.
Она обратилась в больницу 30-го декабря, и врачи не сумели сразу установить истинную причину заболевания. Болезнь прогрессировала, и девушке пришлось ампутировать кисти и стопы. Затем инфекция начала быстро распространяться, и Мариану не удалось спасти несмотря на все усилия врачей. Об этом говорится в заявлении местного Секретариата здравоохранения.
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