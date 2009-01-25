Бразильская королева красоты умерла в результате врачебной ошибки (фото)

В Бразилии скончалась известная фотомодель Мариана Бриди да Кошта. 20-летняя королева красоты стала жертвой неправильного диагноза.

Она обратилась в больницу 30-го декабря, и врачи не сумели сразу установить истинную причину заболевания. Болезнь прогрессировала, и девушке пришлось ампутировать кисти и стопы. Затем инфекция начала быстро распространяться, и Мариану не удалось спасти несмотря на все усилия врачей. Об этом говорится в заявлении местного Секретариата здравоохранения.

Эхо Москвы