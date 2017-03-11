Работников пяти АЭС эвакуировали в Германии из-за прерывания связи с самолетом

На территории АЭС осталось лишь минимальное количество работников, предусмотренное для аварийных случаев, передает Deutsche Welle.

Инцидент произошел в пятницу, 10 марта, между 10:27 и 10:49. Министерство защиты окружающей среды и перехода на альтернативные источники энергии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн уверяет, что ситуацию быстро уладили. Прерывание связи могло быть связано с технической неисправностью или нарушением правил эксплуатации.

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Самолет, с которым над Венгрией прервалась связь, летел в Лондон. В Чехии его сопровождали два перехватчика, которых заменили другие самолеты при входе лайнера в воздушное пространство Германии. Над Кельном сопровождение самолета взяла на себя бельгийская авиация, сообщают немецкие военно-воздушные силы.

Эвакуацию провели на электростанциях в Брунсбюттеле и Брокдорфе в земле Шлезвиг-Гольштейн, а также в Гронде, Лингени и Унтервезери в Нижней Саксонии. Ситуация в Брокдорфе требовала участия полиции, поскольку эвакуация совпала по времени с акциями протеста и блокады АЭС.