В Литве осудили двух российских шпионов

В Литве бывшего офицера и гражданина РФ приговорили к 5 и 10 годам заключения за шпионаж в пользу Российской Федерации, пишет DW.

Издание сообщает, что экс-офицер Сергей Пусин, который проходил службу на авиабазе литовских ВВС, передавал россиянину Сергею Моисеенко информацию о вооруженных силах страны и воздушную полицию НАТО. "Тарифы" за свои услуги Пусін установил в размере от 500 до 1000 евро.

По данным следствия, Пусина завербовала разведка России в 2012 году. До 2014 года он передавал сведения Моисеенко, который предоставлял Пусину шпионскую технику.

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Пусина был приговорен к 5 годам лишения свободы, Моисеенко получил 10 лет тюрьмы - кроме шпионажа его обвинили в незаконном хранении боеприпасов, взрывчатки и боевых гранат.

Как сообщал УНИАН ранее, Черногория хочет арестовать бывшего российского дипломата и агента российского ГРУ Эдуарда Шишмакова по подозрению в организации неудачной попытки свержения прозападного правительства Черногории.