Россия укомплектует ядерные силы до максимально разрешенного договором с США уровня

Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.

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"Хочу напомнить, что согласно договору (СНВ-3) установлена своеобразная линейка – по 1 тысяче 550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. И если США этот рубеж по-прежнему превосходят, то Россия до него недотягивает. Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой", — заявил он.

Ранее слова президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и потенциальном наращивании ядерного арсенала вызвали обеспокоенность у главы международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева.