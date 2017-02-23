Кремль предложил Западу заплатить миллиарды за восстановление разрушенной путинскими "орлами" Сирии - FT

16:47, 23 февраля 2017
Мир
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Россия попросила западные страны выделить миллиарды долларов на восстановление Сирии.

REUTERS

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Financial Times.

"Они (Россия) пришли, навели беспорядок, все разрушили и теперь хотят, чтобы мы за все это платили", - сказал изданию европейский дипломат.

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По словам собеседников издания, на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече послов ЕС заявил, что вопрос восстановления Сирии станет главным в повестке дня.

На восстановление Сирии могут уйти десятки миллиардов долларов, и Богданов добавил, что от России в этом вопросе "не следует ждать ничего", отметили источники издания.

Ожидается, что этот вопрос будут обсуждать на переговорах между правительством Сирии и оппозицией, которые проходят под эгидой ООН 23 февраля в Женеве.

Другие страны, скорее всего, отвергнут российскую инициативу, потому что считают Россию ответственной за разрушение крупных городов, таких как Алеппо.

Недавно министры иностранных дел Германии и Франции выразили сомнение относительно быстрых положительных результатов переговоров по урегулированию сирийского конфликта, которые запланированы на следующей неделе в Женеве.

Напомним, высокий переговорный комитет сирийской оппозиции считает необходимым начать обсуждение вопроса переходного периода на переговорах с сирийскими властями в Женеве.

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Теги: #Сирия