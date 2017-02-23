Маккейн тайно посетил Сирию - СМИ

Сенатор посетил сирийский город Кобани. Во время встречи обсуждались вопросы борьбы с "Исламским государством", в частности освобождение от радикальных исламистов Ракки, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), со ссылкой на чиновников, передает 112.ua.

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Издание отмечает, что Маккейн стал первым представителем американских властей, кто поехал на контролируемую курдами территорию. Перед этой встречей сенатор посетил Саудовскую Аравию.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.