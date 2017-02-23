Мексиканец покончил с собой после третьей депортации из США

45-летнего Гваделупе Оливаса Валенсию, предпринявшего попытку самоубийства через полчаса после возвращения в Мексику, нашли без сознания рядом с полиэтиленовой сумкой с его вещами. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался, сообщает Русская служба Би-би-си.

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По словам очевидцев, перед тем как совершить попытку самоубийства, Валенсия кричал, что он не хочет возвращаться в Мексику, и явно находился в стрессовом состоянии. По данным мексиканских властей, США депортировали из страны Валенсию уже в третий раз.

Мужчина был родом из мексиканского штата Синалоа, который известен активностью влиятельных наркокартелей. Многие мексиканцы, уезжающие в США, говорят, что главной причиной их отъезда является высокий уровень преступности и насилия у них на родине.

Как сообщал УНИАН, днем ранее власти США ужесточили правила, по которым нелегальных мигрантов будут депортировать из страны.