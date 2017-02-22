Администрация Трампа ужесточила правила депортации нелегальных мигрантов

В первую очередь новые меры нацелены на нелегальных иммигрантов, которые были осуждены за совершение преступлений или которые представляют угрозу для безопасности в стране, а также на тех, кто недавно попал на территорию США, сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом с незадокументированными иммигрантами, которые нарушили правила дорожного движения или совершили кражу в магазине, власти будут обращаться так же как и с теми, кто совершил более серьезные преступления.

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В документе, опубликованном министерством национальной безопасности США, указано, что власти страны ставят своим приоритетом депортацию большей части людей, находящихся в стране нелегально. В документе приведен широкий список категорий иммигрантов, подлежащих депортации.

Новые правила не меняют существующие в США законы, но ужесточают практику их применения.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер пояснил во вторник, что новые правила не приведут к массовым депортациям. Однако они должны дать больше полномочий правоохранительным органам, чтобы соблюдать уже существующие законы.