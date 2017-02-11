Трамп не исключает подписание нового иммиграционного указа

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, подпишет новый иммиграционный указ. Такое заявление он сделал журналистам на борту самолета на пути во Флориду, сообщает РБК.

Трамп сообщил, что у его команды "есть несколько вариантов, в том числе подписание нового указа". "Нам нужно действовать быстро из соображений безопасности. Так что, вполне может быть, что мы так и поступим", – сказал президент.

Он уточнил, что новый указ, скорее всего, "очень мало" изменится по сравнению с первоначальной версией. "Возможно, он будет подписан в следующий понедельник или вторник", - добавил Трамп.

Читайте такжеТрамп выражает поддержку Японии в отношении островов Сенкаку

В свою очередь телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента сообщил, что юристы Белого дома переписывают иммиграционный указ Трампа.

Работа началась еще за несколько дней до решения апелляционного суда, рассказал собеседник телеканала. По его словам, юридическая команда Трампа все еще продолжает рассчитывать на то, что в конечном итоге будут доказаны достоинства текущей версии указа. Также они прорабатывают варианты, среди которых продолжение судебной тяжбы и новый президентский указ, который может появиться "очень скоро".