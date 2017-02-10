Трамп пообещал новые меры после приостановления судами действия миграционного указа

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Мы собираемся делать все, что потребуется, чтобы обеспечивать безопасность нашей страны. Мы приняли решение, которое, по нашему мнению, будет очень успешным», – заявил Трамп.

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В то же время он прокомментировал приостановление судами в США его исполнительного указа о временном запрете въезда в США мигрантам из семи стран, сказав, что одна из основных причин, почему избиратели выбрали его президентом, заключалась в обеспечении лучшей безопасности страны.

Также он сказал, что его администрация будет принимать новые решения очень быстро, и эти меры будут касаться безопасности Соединенных Штатов.

«Вы сможете увидеть это на следующей неделе. Кроме того, мы будем продолжать участвовать в судебном процессе и в результате, я не сомневаюсь, мы выиграем это отдельное дело», – подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд в Сан-Франциско отказался возобновить действие указа президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд для беженцев и визовых ограничениях для граждан семи преимущественно мусульманских стран.

Ранее Трамп 27 января подписал указ, согласно которому на неопределенный срок прекращается прием беженцев из Сирии. Все остальные программы по приему беженцев приостановлены на 120 дней. Также указ запрещает въезд в США всем гражданам семи мусульманских стран на 90 дней.

После подписания указа в США прошли многотысячные акции протеста против решения Трампа.