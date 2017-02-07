В студии звукозаписи в Кельне произошел взрыв

05:25, 07 февраля 2017
Мир
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В центре Кельна произошел взрыв газовых баллонов в двухэтажном здании, где находится студия звукозаписи, в результате чего пострадали два человека. 

скриншот видео

Об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter-Zeitung, передает РБК-Украина.

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Согласно информации издания, оба пострадавших получили серьезные ранения. Один из них находится в критическом состоянии.

По данным полиции, взрыв прогремел в подвале здания, соседние дома в результате взрыва не пострадали.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

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Теги: #Кельн