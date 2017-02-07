В студии звукозаписи в Кельне произошел взрыв

Об этом сообщает немецкое издание Stuttgarter-Zeitung, передает РБК-Украина.

Читайте такжеВ торговом павильоне в пригороде Парижа прогремел взрыв, есть раненые

Согласно информации издания, оба пострадавших получили серьезные ранения. Один из них находится в критическом состоянии.

По данным полиции, взрыв прогремел в подвале здания, соседние дома в результате взрыва не пострадали.

Правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.