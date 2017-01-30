Саудовская Аравия поддерживает идею Трампа создать безопасные зоны в Сирии

Об этом заявили в Белом доме, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Президент [США] обратился с просьбой и король согласился поддержать идею безопасных зон в Сирии и Йемене, а также инициативу помощи беженцам», — говорится в заявлении.

Читайте такжеСаудовская Аравия может ​приостановить инвестиции в экономику США - СМИ

По данным агентства лидеры двух стран договорились укрепить совместные усилия по борьбе с боевиками группировки «Исламское государство».

Также они договорились о необходимости решения «дестабилизирующей региональной деятельности Ирана».

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия с оптимизмом ожидает прихода к власти администрации Дональда Трампа и поддерживает заявленные им приоритеты во внешней политике США.