Саудовская Аравия поддерживает идею Трампа создать безопасные зоны в Сирии

02:03, 30 января 2017
Мир
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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал создание безопасных зон в Сирии и Йемене. 

REUTERS

Об этом заявили в Белом доме, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Президент [США] обратился с просьбой и король согласился поддержать идею безопасных зон в Сирии и Йемене, а также инициативу помощи беженцам», — говорится в заявлении.

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По данным агентства лидеры двух стран договорились укрепить совместные усилия по борьбе с боевиками группировки «Исламское государство».

Также они договорились о необходимости решения «дестабилизирующей региональной деятельности Ирана».

Как сообщал УНИАН, Саудовская Аравия с оптимизмом ожидает прихода к власти администрации Дональда Трампа и поддерживает заявленные им приоритеты во внешней политике США.

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Теги: #Саудовская Аравия