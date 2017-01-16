Саудовская Аравия поддерживает заявленные Трампом приоритеты во внешней политике США

Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы приветствуем желание восстановить роль Америки в мире. Желание победить ИГИЛ — абсолютно. Желание сдержать Иран — абсолютно», — заявил министр во время визита в Париж.

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​«Мы с оптимизмом смотрим на приход к власти новой администрации и ожидаем сотрудничества с ней во всех важных для обеих стран областях», — пояснил аль-Джубейр.

​Министр также сказал, что Саудовская Аравия как крупнейший экспортер нефти привела свои интересы в соответствие с интересами США в геополитике, на сирийском, иракском и йеменском направлениях, а также в вопросах энергетики и финансов, добавляет Reuters.