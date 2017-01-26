Авиакатастрофа омрачила День Австралии (видео)

20:49, 26 января 2017
Мир
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В городе Перт на юго-западе страны в реку упал небольшой самолет. Момент падения сняли на видео очевидцы. 

REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. Причины катастрофы пока устанавливают.

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Городские власти из-за трагедии решили отменить развлекательное шоу, приуроченное ко Дню Австралии.

Посетить его, по прогнозам, должны были 300 тысяч зрителей.

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Теги: #катастрофа#Австралия