Авиакатастрофа омрачила День Австралии (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. Причины катастрофы пока устанавливают.

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Городские власти из-за трагедии решили отменить развлекательное шоу, приуроченное ко Дню Австралии.

Посетить его, по прогнозам, должны были 300 тысяч зрителей.