Сирийская оппозиция отказалась от предложенного Россией проекта Конституции

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль-Ариди.

«Мы сказали им (русским), что единственный, кто имеет право писать Конституцию Сирии — это сирийский народ. Опыт Пола Бремера в Ираке (был полномочным представителем президента Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003-2004 годах) вполне показателен: когда Конституция написана другой страной, она не будет работать», — сказал Аль-Ариди.

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Обсуждать детали предложенного Москвой проекта он отказался.

Как сообщал УНИАН, 24 января, стороны переговоров в Астане договорились противостоять попыткам нарушить режим прекращения огня в Сирии.