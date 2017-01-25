Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" арестовали по делу о госизмене - СМИ

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники, близкие к ФСБ.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили арест, но отметили, что расследование не имеет отношения к работе компании.

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По этому делу арестован также руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник издания. Знакомый Михайлова подтвердил, что его номер недоступен с декабря. Стоянов и Михайлов не появлялись в социальных сетях больше месяца, пишет «Коммерсантъ».

Управление собственной безопасности (УВП) ФСБ проводит расследование по подозрению в государственная измене, сообщают источники издания. В рамках дела проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.