Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" арестовали по делу о госизмене - СМИ

03:36, 25 января 2017
Мир
3466 0

Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали в связи с расследованием в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

joinfo.ua

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники, близкие к ФСБ.

В «Лаборатории Касперского» подтвердили арест, но отметили, что расследование не имеет отношения к работе компании.

Читайте также"Лаборатория Касперского" сотрудничает с ФСБ, используя информацию о клиентах - Bloomberg

По этому делу арестован также руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, утверждает источник издания. Знакомый Михайлова подтвердил, что его номер недоступен с декабря. Стоянов и Михайлов не появлялись в социальных сетях больше месяца, пишет «Коммерсантъ».

Управление собственной безопасности (УВП) ФСБ проводит расследование по подозрению в государственная измене, сообщают источники издания. В рамках дела проверяется информация о возможном получении сотрудником ЦИБ взятки от одной из иностранных организаций. Посредником в сделке предположительно стал сотрудник российской компании в сфере информационной безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФСБ#Касперского