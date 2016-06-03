Касперский: киберпреступники из России являются самыми опасными в мире

Об этом заявил гендиректор "Лаборатории Касперского", передает Би-би-си. По словам Евгения Касперского, киберпреступники из России считаются самыми опасными в мире.

Читайте такжеХакеры взломали миллионы аккаунтов Мейл ру и других сервисов

"Количество уникальных атак, которые мы ловим в сети, превышает 300 тыс. в день", - сказал он. По информации Касперского, в 2014 году кибератакам подверглись примерно 57% пользователей сети, в 2015 году - уже 62%.

"Имея примеры криминальных атак на промышленные объекты, имея хакеров, которые могут создавать сложнейшие атаки, мы получаем кибертерроризм - атаку на критическую инфраструктуру. На самом деле, компьютерные программы управляют всем, начиная от электричества, транспорта, медицины… К сожалению, все эти системы уязвимы", - заключил он.